Средняя зарплата в Ленобласти превысила 65 тысяч рублей

Автор: Гузель Галимова
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Средняя номинальная зарплата в Ленобласти в апреле 2023 года составила 65 274 рубля, сообщает Петростат.

По сравнению с апрелем 2022 года зарплата выросла на 7,7%.

Более 100 тысяч рублей получают сотрудники, занятые в предприятиях, занимающихся обеспечением электроэнергией, газом и паром, компании, занимающиеся водным транспортном, а также финансовой и страховой деятельностью. Чуть более 30 тысяч рублей зарабатывают сотрудники почтовой связи и курьеры, а также сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания.

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