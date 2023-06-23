Рабочая группа по СВО предложила упрости­ть процедуру госзаку­пок дронов

Автор: Гузель Галимова
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Как сообщает сайт ER.ru, рабочая группа по вопросам СВО фиксирует значительное сокращение обращений по вопросам выплат и предоставления льгот семьям участников спецоперации.

При этом остаются проблемы, включая материально-техническое обеспечение военнослужащих, которые требуют особого внимания и оперативных решений, отметил в докладе глава рабочей группы, секретарь Генсовета «Единой России».

«По итогам их (проблем – прим.) анализа рабочая группа предлагает учитывать боевой опыт и квалификацию, полученные в добровольческих формированиях, при переходе добровольцев на контракт. Предоставлять единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей не только мобилизованным и военнослужащим, заключившим контракт на год и более, но и тем, кто заключал краткосрочные контракты и затем продлевал их», – отметил Андрей Турчак.

В докладе также предложено изменить процедуры начисления, оплаты и перерасчета платы за ЖКУ для участников СВО, которые длительное время находятся на фронте. И расширить перечень категорий, которые могут получить статус ветерана боевых действий.

«Предоставить его сотрудникам региональных подразделений МЧС в новых регионах, участвующих в разминировании территорий и эвакуации людей из зон обстрелов; строителям, которые восстанавливают инфраструктуру, занимаются фортификацией вблизи зоны СВО и на прилегающих территориях; ракетчикам и морякам, участвующим в выполнении боевых задач за пределами зоны спецоперации», – отметил глава рабочей группы.

В числе других предложений – инициативы по увеличению производства технических средств реабилитации, расширение списка выгодоприобретателей застрахованного участника СВО в случае его гибели, вопросы вступления в наследство в случае, если извещение о гибели приходит с большим опозданием.

«Отдельное внимание в докладе уделили вопросам производства БПЛА. Предложили комплекс решений, которые должны ускорить развитие этого сектора, включая льготы и субсидии по аналогии с теми, что уже предоставлены в сфере ИТ и электроники, особые условия госзакупок и ряд других мер», – заключил Андрей Турчак. 
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Фото: пресс служба ЕР

Напомним, ранее президент подписал законы рабочей группы по вопросам СВО об упрощении процедур признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести, а также закон о статусе ветерана боевых действий для ополченцев Донбасса. Также подписан закон об отмене госпошлины за восстановление паспорта и водительских прав участникам спецоперации и закон о праве на бесплатную юридическую помощь.

Совет Федерации одобрил инициативы о распространении на детей добровольцев и детей погибших участников СВО льготы на внеочередное зачисление в детские сады, школы и оздоровительные лагеря, о включении службы в армии в перечень индивидуальных достижений абитуриентов и расширении ветеранам спецоперации льгот при поступлении в вузы.

Госдума приняла закон о праве на полное списание кредитов погибшего или получившего тяжелую инвалидность участника СВО с его родителей-созаемщиков и совершеннолетних детей. Установлено право на кредитные каникулы для всех созаемщиков бойца.

Кроме того, в первом чтении принят законопроект о приостановке трудовых договоров госслужащих на время военной службы. Мера позводит сохранить за ними рабочие места на период нахождения в зоне СВО.

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Рабочая группа также внесла законопроект, который дает семьям экс-сотрудников ОВД, погибших в ходе спецоперации, возможность воспользоваться положенной им единовременной соцвыплатой на приобретение или строительство жилья. Сейчас такая льгота положена только ветеранам Афганистана.

Также внесены поправки о выплате соцпомощи участникам СВО реальными деньгами. Сейчас сделать это можно только по заявлению, поэтому часть выплаты приходит деньгами, а часть – в виде набора социальных услуг.

Также на рассмотрении находится законопроект рабочей группы по вопросам СВО о материальной помощи работникам – участникам спецоперации, у которых приостановлен трудовой договор.

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