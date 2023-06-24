Один человек погиб в лобовом ДТП на трассе «Нарва»

Автор: Гузель Галимова
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Смертельное ДТП произошло вечером 23 июня на 113-м километре трассы «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти.

По предварительным данным, 34-летний житель Сланцев на BMW выехал на «встречку» и столкнулся с Lada XRay, которым управлял 46-летний мужчина из деревни Керстово. От полученных травм водитель Lada скончался на месте происшествия.

По данным дорожной полиции, водителя BMW с начала прошлого года штрафовали за пренебрежение страховым полисом и оплатой уже оформленного протокола.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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19.06.2023 148
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