В Москве, Московской и Воронежской областях введен режим контртеррористической операции

Автор: Гузель Галимова
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В Москве, Московской и Воронежской областях 24 июня ввели режим контртеррористической операции (КТО), сообщил Национальный антитеррористический комитет.

Его ввели «в целях пресечения возможных террористических актов», уточнили в ведомстве. В связи с этим в Москве, Московской и Воронежской областях, а также в Ростовской и Липецкой областях, отменены все ближайшие массовые мероприятия.

Рассказываем, что это означает и как это коснется жизни простых людей.

Контртеррористическая операция (КТО) — комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности физических лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации последствий террористической деятельности.

Режим КТО вводят на основании ФЗ «О противодействии терроризму». На территориях, в пределах которых вводится режим, допускаются следующие меры и ограничения (как весь комплекс, так и по отдельности):

  • проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их личность. В случае отсутствия документов человека доставляют в органы внутренних дел РФ (или иные компетентные органы) для установления личности;
  • удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также отбуксировка транспортных средств;
  • усиление охраны общественного порядка; подлежащих государственной охране объектов; объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта; объектов, имеющих особую материальную, историческую, научную, художественную или культурную ценность;
  • введение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по телекоммуникационным каналам, а также поиск на каналах электрической связи и в почтовых отправлениях информации об обстоятельствах совершения террористического акта, о лицах, его подготовивших и совершивших;
  • использование транспортных средств физических лиц и организаций (кроме учреждений иностранных государств и международных организаций) для доставки людей в лечебные учреждения, а также для преследования подозреваемых в теракте лиц;
  • приостановление деятельности опасных производств и организаций, где используются взрывчатые, радиоактивные, химические и биологически опасные вещества;
  • приостановление оказания услуг связи или ограничение использования сетей и средств связи;
  • временное отселение физлиц в безопасные районы с предоставлением им стационарных или временных жилых помещений;
  • введение карантина, проведение санитарно-противоэпидемических, ветеринарных и др. карантинных мероприятий;
  • ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах, дорогах, отдельных участках местности и объектах;
  • беспрепятственное проникновение лиц, проводящих КТО, в жилые помещения и на земельные участки, на территории и в помещения независимо от форм собственности для осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом;
  • проведение при проходе/проезде на территорию КТО досмотра физлиц и находящихся при них вещей, а также транспортных средств и провозимых вещей;
  • ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств и ядовитых веществ, установление особого режима оборота лекарственных средств и препаратов, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
  • ограничение или приостановление частной детективной и охранной деятельности.
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