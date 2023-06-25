В Петербурге собаки напали на мальтипу и ее хозяйку

Автор: Анастасия Щербакова
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На 56-летнего владельца бойцовских псов неоднократно поступали жалобы.

Как сообщает 78.ru, инцидент случился днём 19 июня в сквере Безбородко. Три стаффордширских терьера сорвались с поводка и кинулись на 24-летнюю девушку, гуляющую с маленькой собачкой.

Они искусали мальтипу, в результате чего она скончалась.

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Фото: 78.ru

Ранее стало известно, что На Коломяжском проспекте неизвестный пробил мужчине голову.

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