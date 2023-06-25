На крыше Дома Зингера рано утром заметили мужчину в шортах — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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Экстремал решил начать свой день с «покорения вершин».

Telegram-канал Питер Live опубликовал шокирующее видео.

Мужчина в шортах забрался на крышу Дома Зингера для того, чтобы порадовать изумленных прохожих.

Видео: Питер Live

Ранее стало известно, что бесстрашного руфера заметили на Пяти углах.

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