В результате воскресного ливня затопило паркинг

Автор: Анастасия Щербакова
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Интенсивность осадков в три раза превысила ожидаемые показатели.

В воскресенье вечером в Пушкинском, Кировском и Красносельском районах прошёл сильнейший ливень. Об этом сообщает 78.ru.

Во время ливня на улице Стойкости и проспекте Народного Ополчения образовались кратковременные скопления воды. В настоящее время вода постепенно сходит.

По словам очевидцев, вода затопила подземный паркинг ЖК «Ариосто» на Плесецкой улице в Приморском районе.

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Фото: 78.ru

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