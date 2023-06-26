В Лебяжье простились с погибшим в ходе СВО Игорем Цымбаловым

Автор: Гузель Галимова
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В Ломоносовском районе Ленобласти состоялась церемония прощания с погибшим военнослужащим Игорем Цымбаловым.

Проститься с бойцом пришли родные и близкие погибшего, а также представители администраций.

В Лебяжье простились с погибшим в ходе СВО Игорем Цымбаловым простились, погиб военный, Ленобласть, Лебяжье
В Лебяжье простились с погибшим в ходе СВО Игорем Цымбаловым простились, погиб военный, Ленобласть, Лебяжье
В Лебяжье простились с погибшим в ходе СВО Игорем Цымбаловым простились, погиб военный, Ленобласть, Лебяжье
В Лебяжье простились с погибшим в ходе СВО Игорем Цымбаловым простились, погиб военный, Ленобласть, Лебяжье
Фото: vk.com/lebyazhye
«Настоящий воин своего Отечества Цымбалов Игорь Алексеевич героически погиб 03​ июня 2023​ года при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины, Луганской и Донецких народных Республик», — говорится в сообщении.
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20.06.2023 233
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