Еще 33 добровольца из Ленобласти отправились служить по контракту

Автор: Гузель Галимова
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Ленинградская область продолжает выполнять поручение Президента по доукомплектованию Вооруженных Сил России военными-контрактниками.

В воскресенье, 25 июня, еще 33 добровольца вступили в ряды ВС РФ и присоединились к именным подразделениям Ленобласти. Они самостоятельно обратились в пункты отбора и военные комиссариаты, подписав контракты.

Еще 33 добровольца из Ленобласти отправились служить по контракту Ленобласть, контрактники, ВС РФ
Еще 33 добровольца из Ленобласти отправились служить по контракту Ленобласть, контрактники, ВС РФ
Фото: Online47
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Еще 33 добровольца из Ленобласти отправились служить по контракту Ленобласть, контрактники, ВС РФ
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20.06.2023 139
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