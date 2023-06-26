Восемь несчастных случаев произошло на водоемах Ленобласти за неделю

Автор: Гузель Галимова
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Восемь несчастных случаев произошло на водоемах в Ленобласти за прошедшую неделю.

Основными причинами гибели людей является купание в необорудованных местах, несоблюдение элементарных правил поведения на воде, купание в состоянии алкогольного опьянения. Всеми происшествиями занимаются следователи. Об этом сообщили в пресс-службе СК по региону.

Планируется усилить работу профилактических служб, чтобы избежать прочих несчастных случаев на водоемах.

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