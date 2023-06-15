В Никольском пруду в Петергофе утонули две сестры-школьницы

Трагедия произошла 14 июня в Петергофе — в Никольском пруду утонули две девочки 12 и 14 лет.
Девочки пришли к водоему вместе с отцом, бабушкой и маленьким братом, чтобы искупаться. По предварительным данным, младшая сестра захотела доказать, что умеет хорошо плавать. Она зашла слишком глубоко в воду и начала тонуть. Старшая девочка захотела помочь сестре, но обе школьницы плавать не умели.
Отец девочек смог самостоятельно достать младшую дочку, старшую ему найти в воде не удалось. Девочку пытались реанимировать, но, к сожалению, она умерла. Вскоре спасатели достали тело старшей сестры, сообщают «Известия».
Известно, что семья переехала из Таджикистана и характеризуется положительно.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.