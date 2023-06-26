В Петербурге сгорел очередной автобус – фото

Автор: Сергей Агутин
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В Санкт-Петербурге возле пересечения Ланской и Студенческой улиц загорелся пассажирский автобус. На момент подготовки публикации огонь потушили, о пострадавших не сообщается.

Светло-синие автобусы закупили для реализации транспортной реформы, в ходе которой с городских улиц пропали коммерческие маршруты. Только за лето 2022 года в Санкт-Петербурге сгорели не менее пяти новых автобусов.

Проблемами общественным транспортом в городе ранее заинтересовался руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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Фото: прокуратура Петербурга

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