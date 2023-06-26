В Мурино машины стоят в воде, а на юге Петербурга потоп

Автор: Анастасия Щербакова
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Ливень с градом, как и обещали синоптики  накрыл Петербург и ближайшие районы Ленобласти.

Как сообщает Мойка78, местами улицы становятся реками, во дворах домов припаркованные машины оказываются в воде.

В Кировском и Красносельском районах некоторые дороги затопило настолько, что не отличить, где газон с тротуаром, а где проезжая часть.

 

Ранее стало известно, что в Петербурге снова разразилась непогода.

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