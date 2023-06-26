Строительство Южной широтной магистрали в Петербурге согласовано

Автор: Анастасия Щербакова
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Госстройнадзор выдал разрешение на возведение участка от Сарицкой улицы до развязки с Петербургским шоссе.

Как сообщает Мойка78, документ от 23 июня действует до 23 января 2026 года. Отрезок будущей трассы растянется до 728 метров и будет включать в себя путепровод через железную дорогу Балтийского направления.

Второй участок пройдет от Петербургского шоссе до развязки с шоссе Подбельского. Общая протяженность дороги составит 17 км.

 

Ранее стало известно, что беспилотному автотранспорту могут запретить въезд в центр Петербурга, на КАД и ЗСД.

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