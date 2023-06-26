Бульдоги сбили ребенка с велосипеда и покусали в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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Следственный комитет выясняет, как несовершеннолетняя получила травмы во Всеволожском районе Ленобласти. На 13-летнюю девочку, которая приехал в гости в деревню Касимово, 25 июня напали бульдоги.

По предварительным данным, девочка каталась на велосипеде. Из-под забора на Аришкиной Дороге выскочили три английских бульдога и напали на подростка. Пострадавшая госпитализирована с ссадинами, укусами плеча и уха.

Врачи оказали помощь, угрозы жизни нет. Обстоятельства произошедшего выясняет следственный отдел СК Всеволожска.

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30.06.2022 3456
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