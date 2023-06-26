Два специалиста покинули тренерский штаб Сергея Семака в «Зените»

Автор: Анастасия Щербакова
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В петербургском футбольном клубе произошли некоторые изменения.

Стало известно, что из состава команды ушли один из помощников главного тренера Сергея Семака — Александр Низелик, а также специалист по физподготовке Мария Бурова, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Фото: Baltphoto

Ранее стало известно, что ретро-матч с участием легенд «Зенита» и сборной России пройдет в Петербурге.

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