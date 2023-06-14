Ретро-матч с участием легенд «Зенита» и сборной России пройдет в Петербурге

В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 15 июня на «Газпром Арене» пройдет ретро-матч с участием легендарных игроков ФК «Зенит» и сборной России.
Встреча также приурочена к 15-летию победы сине-бело-голубых в Кубке Уефа и бронзовым медалям российской команды на ЕВРО-2008.
На поле «Газпром Арены» выйдут футболисты, которые входили в составы тех команд. Мероприятие начнется в 20:00.
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11.06.2023 154