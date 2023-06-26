Путин подтвердил гибель двух летчиков, противостоявших мятежу

Автор: Анастасия Щербакова
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Президент поблагодарил всех сотрудников правоохранительных органов, а также граждан, объединившихся в трудный для страны момент.

Двое летчиков погибли в результате вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер». Эту информацию подтвердил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения 26 июня — сообщает РИА Новости.

«Благодарю всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути у мятежников, сохранили верность долгу, присяге и своему народу. Мужество, самопожертвование павших героев-лётчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий», – сказал глава государства.

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Фото: РИА Новости / Гавриил Григоров

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