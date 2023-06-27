Видео: в Британии доставили пиццу на реактивном ранце – впервые в мире

Автор: Сергей Агутин
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Курьер сети Domino’s первым в мире доставил пиццу по воздуху с помощью летающего костюма с реактивным ранцем от Gravity Industries стоимостью $400 000. Еду привезли на музыкальный фестиваль в Гластонбери и раздали бесплатно в честь хита Rocket Man («Человек-ракета»)

В реактивном ранце пять газотурбинных двигателей мощностью 1050 лошадиных сил. Они создают тягу до 144 килограммов.

Максимальная скорость устройства – до 80 км/ч. Высота полета – 3,6 километра. Дальность – до пяти километров. Продолжительность полета – четыре минуты.

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Видео: в Британии доставили пиццу на реактивном ранце – впервые в мире Британия
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21.03.2023 1656
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