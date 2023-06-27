Человеческая голова выкатилась из тлеющего пакета под ноги прохожему в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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В полицию Всеволожского района 26 июня около 15:00 обратился 39-летний житель Сертолово. Он пошел гулять с собакой в лес в сторону деревни Дранишники и примерно в километре от дома заметил темный дымящийся пакет.

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Фото: fontanka.ru

Когда мужчины попытался потушить сверток, из него выпала голова человека. Прибывшие на место полицейские установили, что останки лежали в лесу довольно долго.

Находку направили на экспертизу, которая установит обстоятельства смерти.

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21.05.2022 13814
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