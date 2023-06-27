Школьник утонул на глазах у ровесницы в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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В полицию Тихвинского района 26 июня около 19:00 сообщили об утонувшем 15-летнем школьнике в реке Тихвинке. По предварительным данным, он купался с ровесницей. На берегу оставил вещи, полотенце, мобильный телефон и рюкзак с ключами.

Тело ученика восьмого класса одной из тихвинских школ спасатели нашли примерно в километре от места происшествия. Причины смерти установит экспертиза.

Семья ребенка полная, благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.

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17.06.2023 183
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