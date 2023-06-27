В отношении «Ростелекома» и «ОККО» возбудили дела о пропаганде ЛГБТ

Автор: Анастасия Щербакова
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Однако Петербургские суды вернули их обратно.

Смольнинский и Приморский районные суды Петербурга не стали рассматривать дела о ЛГБТ-пропаганде (ст. 6.21.2 КоАП РФ) в отношении ПАО «Ростелеком» и ООО «ОККО» — сообщает «Деловой Петербург». Оба протокола вернули составителям, чтобы те устранили допущенные нарушения.

В начале июня были составлены два заявления о нарушении данного закона. Специалисты регионального управления Роскомнадзора указали, что ЛГБТ-пропаганда содержится в фильмах «Бриджит Джонс: грани разумного», «Как живой», «Проклятие Чаки» и «Английский цирюльник», размещённых на странице онлайн-сервиса Wink от «Ростелеком».

Об аналогичном иске в отношении онлайн-кинотеатра Okko стало известно ранее. Минувшей весной Okko показывал художественные фильмы с возрастным ограничением «16+», хотя в них демонстрировались нетрадиционные сексуальные отношения.

 

Ранее стало известно, что Роскомнадзор утвердил критерии пропаганды ЛГБТ.

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