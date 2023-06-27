Сегодня прорвало трубу в центре Петербурга

Автор: Анастасия Щербакова
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Освежающий душ на Херсонской улице попал на видео.

Коммунальная авария произошла, вероятнее всего, из-за проверки на прочность тепловых сетей — сообщает Питер Live.

К сообщению телеграм-канал прикрепил видеозапись, которую прислали очевидцы.

 

 

 

 

Видео: Питер Live

Ранее стало известно, что трубу прорвало на Будапештской улице в Петербурге.

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