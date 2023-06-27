Российские фермеры на грани катастрофы

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Производители выливают тонны молока прямо на землю, а десятки бурёнок пойдут под нож.

Как сообщает 78.ru, в стране наступает «молочный кризис». Проблемы с избытком молока лишили сна не только фермеров Ленобласти. По всей стране сельхозпроизводители бьют тревогу.

«Мы уже давно в минус ушли», — признаются производители.

Фермеры не видят иного выхода, как расстаться со своими кормилицами: скотину приходится сдавать на мясо, чтобы выручить хоть какие-то деньги и закрыть кредиты.

Наблюдается резкое снижение закупочных цен. Как полагают эксперты, это связано с резким сокращением объёма потребления молока и молочных продуктов в России. После ухода ряда крупных иностранных брендов рекламы стало на порядок меньше. А потому и покупать стали реже.

Кроме того, возникли серьёзные проблемы с экспортом молочной продукции. Часть зарубежных рынков после февраля 2022 года для российских производителей стала недоступна. Сейчас молокозаводы пытаются найти другие рынки сбыта, но это достаточно сложный и долгий процесс.

Помимо прочего, объёмы производства молока последние годы неуклонно растут, а у российских фермеров появился серьёзный конкурент: белорусские производители. Как известно, товары у них более качественные.

В обозримой перспективе цены в магазинах не упадут. Производители при всём желании не смогут значительно поднять стоимость продукции, поскольку её и по текущим ценам не покупают. И на фоне сложившейся ситуации, крупные компании просто «задавят» фермеров.

По мнению экспертов, уже совсем скоро на рынке неминуемо произойдёт своего рода «естественный отбор», результатом которого станет монополизация отрасли. То есть львиная доля небольших частных фермерских хозяйств, так бодро стартовавших пару лет назад, просто перестанет существовать. А рынок окончательно подомнут под себя крупные федеральные торговые сети, и в этом нет ничего хорошего.

photo_2023-06-27_19-24-06

Фото: Oliver Berg/globallookpress.com

Ранее стало известно, что Россельхознадзор выявил реализацию фальсифицированных рыбных консервов в России.

Автор