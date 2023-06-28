Противопожарный режим продлили в Ленобласти и Петербурге

Автор: Анастасия Щербакова
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Запреты, связанные с посещением леса будут действовать до 1-го августа.

Как говорится в сообщении телеграм-канала Питер Live, в лесополосе жителям Петербурга и Ленобласти нельзя:

— разведение огня, сжигание мусора, сухой растительности;

— проведение пожароопасных работ на территориях городских лесов, особо охраняемых природных территорий (ООПТ);

— применение пиротехники на открытых территориях при проведении мероприятий;

— въезд транспорта на территории городских лесов и ООПТ.

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Фото: Питер Live

Ранее стало известно, что в Петербурге ввели особый противопожарный режим.

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