В Петербурге хотят запретить платные парковки у школ и больниц

Автор: Анастасия Щербакова
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Кроме того, в закон могут прописать время суток, когда можно будет парковаться бесплатно.

Депутаты от фракции «Яблоко» Борис Вишневский и Александр Шишлов внесли в городской парламент новый законопроект о платных парковках. Об этом сообщает «РБК Петербург».

Авторы законопроекта предлагают запретить чиновникам по своему усмотрению создавать новые зоны платных парковок, а также устанавливать их у образовательных и медицинских учреждений и учреждений культуры.

Кроме того, в закон могут прописать время суток, когда в зоне платной парковки можно будет парковаться бесплатно.

 

Ранее стало известно, что автомобили с закрытыми номерами начнут эвакуировать из зоны платной парковки в Петербурге.

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