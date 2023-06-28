В России предложили разрешить магазинам раздавать продукты с истекающим сроком годности

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Российским магазинам могут предоставить возможность раздавать продукты с истекающим сроком годности всем желающим.

Соответствующий законопроект с поправками в Налоговый кодекс России подготовлен фракцией ЛДПР, пишет газета «Известия».

В частности, предлагается отменить НДС на продукты и бутилированную воду с истекающим сроком годности в случае, если их отдают бесплатно людям. Сейчас торговым сетям невыгодно заниматься такой благотворительностью, так как право не платить налоги они имеют только с выброшенной продукции с уже истекшим сроком годности. В то же время, из списка товаров предлагается исключить продукты детского и диетического питания и алкоголь.

Инициативу уже поддержали крупнейшие российские ритейлеры и профильные комитеты Госдумы. Зконопроект направлен на отзыв в правительство.

Вам будет интересно
В России предложили разрешить магазинам раздавать продукты с истекающим сроком годности продукты, магазины
В мае Россия оказалась единственной страной в Европе, где подешевели продукты
Россия вновь стала единственной страной в Европе, где в мае наблюдалась продуктовая дефляция. По подсчётам РИА Новости, цены на продукты в...
26.06.2023 79
Автор