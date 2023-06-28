В Петербурге террористы хотели столкнуть «Сапсаны» с рельсов

Автор: Анастасия Щербакова
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Боевики хотели использовать для этого тормозной башмак, но их план не сработал из-за технической безграмотности.

Как сообщила газета «Вечерний Петербург», семеро мигрантов из Центральной Азии собирались устроить аварию двух поездов «Сапсан» в Петербурге с помощью тормозного башмака, который подкладывают под колёса для фиксации состава.

Преступники намеревались сделать так, чтобы один из поездов сошел с рельсов и врезался в состав, идущий по встречной. Однако их план не сработал — локомотив просто снёс препятствие и двинулся дальше.

Предполагаемых террористов задержали сотрудники ФСБ.

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Фото: pxhere.com

Ранее стало известно, что в Ленобласти обсудили профилактику распространения идеологии терроризма среди мигрантов.

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