Жители Ленобласти похвастались в соцсетях полными корзинками грибов

Автор: Гузель Галимова
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Пока одни любители «тихой охоты» выходят из лесов Ленобласти с пустыми корзинками, другие находят богатые на грибы поляны.

Так в лесу во Всеволожском районе любителям грибов удалось собрать корзины с подберезовиками, подосиновиками и моховиками. Своими результатами они активно делятся в социальных сетях.

Жители Ленобласти похвастались в соцсетях полными корзинками грибов Морошка, Ленобласть, грибы
Жители Ленобласти похвастались в соцсетях полными корзинками грибов Морошка, Ленобласть, грибы
Жители Ленобласти похвастались в соцсетях полными корзинками грибов Морошка, Ленобласть, грибы
Жители Ленобласти похвастались в соцсетях полными корзинками грибов Морошка, Ленобласть, грибы
Жители Ленобласти похвастались в соцсетях полными корзинками грибов Морошка, Ленобласть, грибы
Фото здесь и далее: Грибы и Грибники СПб, ВК

В лесах Ленобласти также сейчас встречаются моховики, лисички, сыроежки, подберезовики. В Лужском и Гатчинском районах уже собирают морошку.

Жители Ленобласти похвастались в соцсетях полными корзинками грибов Морошка, Ленобласть, грибы
Жители Ленобласти похвастались в соцсетях полными корзинками грибов Морошка, Ленобласть, грибы
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Жители Ленобласти похвастались в соцсетях полными корзинками грибов Морошка, Ленобласть, грибы
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