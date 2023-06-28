От должности освобожден директор фонда ОМС Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко освободил Александра Алексеева от должности руководителя Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Александр Дрозденко подписал соответствующее распоряжение.

Издание 47news сообщает, что кадровые перестановки происходят на фоне работы правоохранительных органов в медицинских учреждениях региона. Ранее следком нагрянул с проверкой в больницу Тосно. Проверка проводилась по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества в больнице Токсово.

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