Сергей Перминов поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Автор: Сергей Агутин
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Один из двух главных мусульманских праздников – Курбан-байрам – в 2023 году отмечается 28 июня. Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов поздравил председателя Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона – настоятеля Петербургской Соборной мечети муфтия Равиля Джафяровича Панчеева и всю общину с праздником.  

Парламентарий отметил, что это торжество связано с многовековыми, значимыми для мусульман ценностями, с идеалами добра, милосердия, нравственности, справедливости, уважения, мира и согласия. А община мусульман неизменно активно участвует в общественной жизни, реализует благотворительные и просветительские проекты, заботится о передаче духовной мудрости и традиций между поколениями.

«Пусть этот согретый теплом единения праздник подпитывает жизненные силы, дарит духовную радость, крепит сплочение в делах созидания и защиты нашего Отечества, а все начинания членов общины будут успешными и плодотворными!», – сказал Сергей Перминов
Сергей Перминов поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам Сергей Перминов, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Курбан-байрам
Сергей Перминов поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам Сергей Перминов, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Курбан-байрам
Сергей Перминов поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам Сергей Перминов, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Курбан-байрам
Сергей Перминов поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам Сергей Перминов, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Курбан-байрам
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Сергей Перминов поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам Сергей Перминов, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Курбан-байрам
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