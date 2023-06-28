Хрюшка на поводке была замечена на улицах Петербурга

Автор: Анастасия Щербакова
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Это Дульсинея. Местные жители частенько видят ее летом, валяющуюся на газоне.

Телеграм-канал Санкт-Петербург online опубликовал видеозапись с прогулкой очаровательной свинки по центру Северной столицы.

Пышнотелая хрюшка спокойно топала по своим делам. Хозяйка старалась не отставать от своего питомца, в ее руках даже виднелся поводок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео: Санкт-Петербург online

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