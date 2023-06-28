С 1 марта 2024 года в России разрешат запускать беспилотники над населенными пунктами

Автор: Анастасия Щербакова
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Допустимая высота полета не более ста пятидесяти метров.

Минтранс разрешит полеты беспилотников над населенными пунктами. Об этом сообщает телеграм-канал Питер Live.

При этом БПЛА должен находиться в прямой видимости внешнего пилота и вне запретных зон, которые определит Минтранс.

 

Ранее стало известно, что очевидцы засняли падение одного из беспилотников в Московской области.

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