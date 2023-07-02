В Выборге заметили испанских слизней-каннибалов

Автор: Анастасия Щербакова
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Это может быть очередное нашествие.

Слизняки были замечены в Южном микрорайоне, всего удалось насчитать три особи — сообщает 47news.

Судя по внешним данным, на кадрах – испанский слизень. Из-за яркого цвета и размера в экосистеме их почти никто не употребляет в пищу, что приводит к бесконтрольному размножению.

Ленинградская область сталкивалась с нашествием слизняков и прежде. В 2018 году колония атаковала деревню Вартемяги во Всеволожском районе.

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Фото: "Интересные события в Выборге", vk.com

Ранее стало известно, что Выборг ушел под воду после 15 минут дождя – видео.

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