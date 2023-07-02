Люди уже более 24 часов не могут покинуть Петербург в направлении Антальи

Автор: Анастасия Щербакова
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Вылет самолета был перенесен на 2 июля, в 15 часов.

Пассажиры должны были отправиться на турецкие курорты вчера днем — сообщает Мегаполис. Но по техническим причинам вылет самолета с аэропорта Пулково отменили.

«Мы действительно ждали дополнительную деталь из Стамбула. Деталь приехала. Наши техники делали всё возможное, чтобы эту проблему устранить. Этого не получилось. Поэтому мы ждем запасной борт», – заявила представитель компании Turkish Airlines.

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Фото: pxhere.com

Ранее стало известно, что пассажир смог провезти наркотики через Бангкок и Дубай. Но не через таможню в «Пулково».

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