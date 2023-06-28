Пассажир смог провезти наркотики через Бангкок и Дубай. Но не через таможню в «Пулково»

Автор: Сергей Агутин
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Мужчина прибыл в Санкт-Петербург из Бангкока через Дубай. При досмотре багажа авиапассажира таможенники обнаружили пакет с растительным веществом внутри.

Таможенная экспертиза установила, что вещество является наркотическим средством общей массой 0,83 грамма.

Заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

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26.12.2022 3119
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