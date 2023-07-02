У хоккеиста СКА в Петербурге украли автомобиль

Автор: Анастасия Щербакова
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По факту угона иномарки возбуждено уголовное дело.

Как сообщает 78.ru, в Петербурге у игрока хоккейного клуба СКА неизвестный похитил Hyundai Tucson 2019 года выпуска стоимостью 2,6 млн рублей. Инцидент произошёл 1 июля на улице Коллонтай.

По факту угона возбуждено уголовное дело.

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Фото: istock

Ранее стало известно, что иномарка припарковалась на боку в Мурино – фото.

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