Под Оренбургом третий день ищут пятилетнюю девочку

Автор: Анастасия Щербакова
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Спасатели, волонтеры и полиция ведут поисковые работы в Сорочинске.

Как сообщает РИА Новости, пятилетний ребенок 30 июня днем ушел из двора дома № 142, расположенного по улице Набережной города Сорочинск.

В поисках Василисы задействованы более 300 человек, в том числе следователи, полицейские, кинологи, водолазы, спасатели и волонтеры. Накануне с обеда в Сорочинске был сильный дождь, который осложнил работу добровольцев, но поиски не прекращались.

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Фото: РИА Новости, Евгений Одиноков

Ранее стало известно, что спасатели Ленобласти вывели из леса заблудившуюся женщину сиреной.

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