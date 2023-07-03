В Петербурге мужчина заложил телефон в ломбард, а потом вернулся за ним с пистолетом

Автор: Гузель Галимова
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Днем 2 июля в полицию поступило сообщение о вооруженном нападении на ломбард на Среднем проспекте Васильевского острова в Петербурге.

На ролике видно, как мужчина в спортивном костюме силой отбирает телефон у работника ломбарда, а затем достает пистолет и удаляется. По предварительным данным, он пришел забирать ранее заложенный за 4 тысячи Realme C55.

Видео: ГУ МВД России по г. СПб и ЛО

В этот же вечером подозреваемый был задержан, им оказался безработный 37-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по составу «разбой».

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