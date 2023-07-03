В Ленобласти снизился уровень «опросной» безработицы

Автор: Гузель Галимова
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Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на аппаратном совещании принял доклад по мониторингу экономической ситуации в регионе.

По словам главы региона, комплексная ситуация хорошая: индекс промышленного производства растет.

«Однако есть отрасли с разнонаправленной динамикой: рост доходит до 40% по итогам 5 месяцев, падение — до 15-20% в отдельных сферах. Есть понимание, где требуется адресная поддержка и дополнительный контроль», — заявил Дрозденко.
В Ленобласти снизился уровень «опросной» безработицы экономическая ситуация, Леенобласть, Дрозденко, безработица
В Ленобласти снизился уровень «опросной» безработицы экономическая ситуация, Леенобласть, Дрозденко, безработица
В Ленобласти снизился уровень «опросной» безработицы экономическая ситуация, Леенобласть, Дрозденко, безработица
В Ленобласти снизился уровень «опросной» безработицы экономическая ситуация, Леенобласть, Дрозденко, безработица
Фото: t.me/drozdenko_au_lo

Он также отметил, что сейчас в базе Службы занятости свыше 51 тысячи вакансий. Уровень «опросной» безработицы упал на 0,5 пункта и составил 2,8%. Уровень регистрируемой безработицы остается стабильным — 0,3%.

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В Ленобласти снизился уровень «опросной» безработицы экономическая ситуация, Леенобласть, Дрозденко, безработица
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