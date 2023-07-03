МРОТ предлагается увеличить до 19 242 рублей с 1 января 2024 года

Автор: Гузель Галимова
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Минтруд подготовил законопроект, предлагающий с 1 января 2024 года увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 18,5% — до 19 242 рублей.

Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Увеличение МРОТ обеспечит рост зарплат для 4,8 млн россиян. На эти цели из бюджетов всех уровней направят 75,9 млрд рублей, из внебюджетного сектора — 47,4 млрд рублей.

Кроме того, документ также предполагает увеличение соотношения МРОТ к медианной зарплате на уровне не ниже 48% с 1 января 2025 года. В ведомстве пояснили, что с 2021 года МРОТ устанавливался на уровне 42% медианной заработной платы, однако для оперативного реагирования на рост цен власти приостановили применение этого механизма до начала 2025 года.

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Напомним, что на 1 января 2021 года МРОТ был установлен на уровне 12 792 рублей, на 1 января 2022 года — 13 890 рублей, на 1 января 2023 года — на уровне 16 242 рублей.

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