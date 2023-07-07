Пришлый лисенок стал новым членом рыжей семьи

Автор: Анастасия Щербакова
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Во временной норе хищного семейства в Нижне-Свирском заповеднике Ленобласти заметили чужака.

Юный лис нашел общий язык с сородичами. Хотя Мать семейства такое пополнение сначала невзлюбила, сообщает телграмм-канал «‎Санкт-Петербург online»‎.

Несмотря на начальное недоверие лисицы, Шестой лисёнок принял участие в переезде в новую норку, как полноценный член семьи.

 

 

Ранее стало известно, что Ленинградский зоопарк сообщил о проведении Дня капибары.

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