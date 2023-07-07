Петербуржцы простояли ночь в очереди, чтобы записать детей в школу

Автор: Анастасия Щербакова
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Проживающие в Приморском районе в апреле подавали заявления на поступления в первый класс через МФЦ, однако им отказали.

К началу второго этапа зачисления, во время которого заявление можно подать в любую школу, где остались места, родители организовали километровую очередь, сообщает телерамм-канал «‎Питерская Хроника»‎.

Судя по кадрам, появившимся в сети, со вчерашнего вечера возле одного из образовательных учреждений собрались несколько десятков человек.

 

 

Ранее стало известно, что Петербуржцы реже всех в стране оценивают свое школьное образование на отлично.

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