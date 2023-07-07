Петербуржцы в спешке продают дома в Финляндию

Автор: Анастасия Щербакова
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Владельцы недвижимости обеспокоены растущими ограничениями для россиян.

Некоторые хозяева готовы принять оплату в рублях и даже обменять свои финские квадраты на российские, сообщает телеграмм-канал «‎Первый Питерский»‎.

Стоит заметить, что несколько свежих объявлений связаны с продажей не только жилой, но и коммерческой недвижимости.

 

 

Ранее стало известно, что Финляндия бессрочно ограничила въезд и выдачу виз.

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