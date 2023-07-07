В Нижне-Свирском заповеднике лисье семейство «усыновило» лисенка-сироту

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В Нижне-Свирском заповеднике во временной норе лисьего семейства заметили рыжего чужака.

Пришлый лисёнок оказался немного младше, чем его «приемные» братья и сестры. Однако он все равно нашел с ними общий язык. Лисица не стала гнать сироту от норы и исправно кормила, но все же немного недолюбливала.

«Ему чаще других доставались взбучки. Не раз он был загнан в нору, отбывая очередное, не всегда справедливое, наказание. Лисовин принял лисёнка более радушно, он часто оказывал ему знаки внимания и поддержки», — рассказывает очевидец истории Анатолий Смирнов.
В Нижне-Свирском заповеднике лисье семейство «усыновило» лисенка-сироту Нижне-Свирский заповедник, лисы, Леенобласть
В Нижне-Свирском заповеднике лисье семейство «усыновило» лисенка-сироту Нижне-Свирский заповедник, лисы, Леенобласть
В Нижне-Свирском заповеднике лисье семейство «усыновило» лисенка-сироту Нижне-Свирский заповедник, лисы, Леенобласть
В Нижне-Свирском заповеднике лисье семейство «усыновило» лисенка-сироту Нижне-Свирский заповедник, лисы, Леенобласть
Фото: Анатолий Смирнов, Нижне-Свирский заповедник, ВК

Позже семейство нашло более надежную нору для жизни. Несмотря на настороженное отношение лисицы, приемыш «принял участие в переезде как полноценный член семьи».

Вам будет интересно
В Нижне-Свирском заповеднике лисье семейство «усыновило» лисенка-сироту Нижне-Свирский заповедник, лисы, Леенобласть
Видео: в Сертолово пожарные спасли запутавшегося в футбольной сетке кота
Утром 6 июля сотрудники 100-й пожарной части «Леноблпожспас» пришли на помощь коту, который запутался в футбольной сетке на стадионе в...
06.07.2023 62
Автор