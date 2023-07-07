В Выборге проходят съемки исторического сериала «Цербер» — фото

Автор: Гузель Галимова
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Выборг в Ленобласти вновь стал декорациями для съемок фильма.

В этот раз в городе проходят съемки исторического сериала «Цербер», который повествует о серии жестоких убийств, произошедших в 1826 году в Петербурге.

На кадрах, опубликованных в паблике «Интересные события в Выборге» в ВК, видно, как для съемок город запорошили снегом. Параллельно снимаются и летние сцены.

В Выборге проходят съемки исторического сериала «Цербер» - фото съёмки, Ленобласть, Выборг
В Выборге проходят съемки исторического сериала «Цербер» - фото съёмки, Ленобласть, Выборг
В Выборге проходят съемки исторического сериала «Цербер» - фото съёмки, Ленобласть, Выборг
В Выборге проходят съемки исторического сериала «Цербер» - фото съёмки, Ленобласть, Выборг
В Выборге проходят съемки исторического сериала «Цербер» - фото съёмки, Ленобласть, Выборг
В Выборге проходят съемки исторического сериала «Цербер» - фото съёмки, Ленобласть, Выборг
В Выборге проходят съемки исторического сериала «Цербер» - фото съёмки, Ленобласть, Выборг
В Выборге проходят съемки исторического сериала «Цербер» - фото съёмки, Ленобласть, Выборг
В Выборге проходят съемки исторического сериала «Цербер» - фото съёмки, Ленобласть, Выборг
Фото: Вадим Николаев, Интересные события в Выборге/ВКонтакте

Действие сюжета сериала разворачивается в 1826 году. После подавления выступлений на Сенатской площади, следственная комиссия начинает поиск участников восстания декабристов. На некоторых из них указывают доносчики. Неожиданно в Петербурге происходит серия жестоких убийств. Жертвами становятся доносчики на декабристов, а возле их тел находят листок со строками из стихотворения Александра Пушкина. Расследованием дела займутся московский сыщик и освобождённый из-под ареста дворянин.

Режиссером ленты стал Владимир Щегольков. Главные роли в сериале сыграли Сергей Марин, Тимофей Трибунцев, Александр Горбатов и Евгений Цыганов.

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В Выборге проходят съемки исторического сериала «Цербер» - фото съёмки, Ленобласть, Выборг
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