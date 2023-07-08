МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий

Автор: Анастасия Щербакова
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Следует держаться подальше от сухих деревьев, линий электропередачи, рекламных щитов и других ненадежных конструкций.

Автомобилистам рекомендуется отказаться от использования личного транспорта из-за повышения вероятности ДТП, сообщает телеграмм-канал «Питерская Хроника».

«По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 08 июля в Санкт-Петербурге местами ожидаются грозы и ливни», – говорится в сообщении.

Следует держаться подальше от сухих деревьев, линий электропередачи, рекламных щитов и других ненадежных конструкций.

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07.07.2023 77
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