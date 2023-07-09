В Кудрово полицейский зарезал нового парня своей бывшей девушки

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В Кудрово Ленобласти 28-летний сотрудник полиции ворвался в квартиру к своей бывшей девушке и зарезал ее нового возлюбленного.

photo_2023-07-09 13.36.05
Фото: Мэш на Мойке

Инцидент произошел в ночь на 9 июля в квартире на проспекте Строителей. Сообщается, что нападавший сначала избил соперника, а затем несколько раз ударил ножом. Для молодого мужчины многочисленные раны по всему телу оказались фатальными, приехавшей скорой оставалось лишь констатировать смерть.

Нападавший скрылся, сейчас его ищут. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Вам будет интересно
В Кудрово полицейский зарезал нового парня своей бывшей девушки убийство, Ленобласть, Кудрово, Всеволожский район
В Мурино мужчина на авто протаранил ворота частного дома и застрелил хозяина
Тело с огнестрельными ранениями нашли 6 июля во дворе частного дома на улице Гражданской в Мурино Ленобласти. В убийстве подозревают...
07.07.2023 180
Автор