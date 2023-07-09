Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 9 июля

Автор: Гузель Галимова
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Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Донецком направлении уничтожено до 180 украинских военнослужащих и иностранных наемников, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 «Vampire» чешского производства, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях общие потери противника составили свыше 210 украинских военнослужащих и иностранных наемников, четыре танка, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Гвоздика», две гаубицы Д-20 и одна «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США.

На Краснолиманском направлении уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одна Д-20.

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На Купянском направлении уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Старица Харьковской области.

На Херсонском направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, один танк, восемь автомобилей, самоходная гаубица «Гвоздика», а также артиллерийская система М777 производства США.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 10 украинских беспилотных летательных аппаратов.

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Фото: Минобороны РФ
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