В Кудрово мама-утка повела утят за покупками

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Кряква с малышами временно остановила движение автомобилей на одной из дорог в Ленобласти. 

Но водители в Кудрово проявили терпение и внимательность, они остановились и дали комфортно пройти утиному семейству через дорогу, сообщает телеграмм-канал «‎Питер Live»‎.

На видео можно заметить, как мама-утка уверенно переходит проезжую часть, а утята следуют за ней.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео: телеграмм-канал Питер Live
Вам будет интересно
В Кудрово мама-утка повела утят за покупками Утка, Кудрово, автодорога
На канале Грибоедова петербуржцы заметили чайку-звезду
Она позировала на крыше автомобиля, словно машина была её собственная. На набережной канала Грибоедова взгляды прохожих приковала изящная чайка, рассказывает телеграмм-канал...
10.07.2023 13
Автор